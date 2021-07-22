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В Санкт-Петербурге под открытым небом прозвучат шедевры оперной классики

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Гости и жители Санкт-Петербурга с 28 июля по 7 августа смогут бесплатно услышать шедевры оперной классики в парках и на площадях города — в эти дни в Северной столице пройдет фестиваль «Опера — всем». О программе культурного мероприятия сообщает «Фонтанка».

Открытие фестиваля пройдет на Елагином острове. Здесь 28 июля публике представят раннее сочинение Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Романтическую оперу 19 века оживит симфонический оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» и театра «Мюзик-Холл». Главные партии исполнят Лаура Меенен, Клим Тихонов, Владимир Целебровский и Артем Борисенко.

30 июля зрителей приглашают оценить произведение Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале», которое сыграют на лугу перед Елагиноостровским дворцом. Оперу исполнит хор театра «Мюзик-Холл» и оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга». Солистами выступят Николай Каменский, Анна Викулина, Тигрий Бажакин, Борис Степанов и Сергей Чепурко.

Согласно программе, 4 августа на Соборной площади Петропавловской крепости зрители смогут увидеть постановку классической оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. О подвиге Ивана Сусанина напомнят симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония», хор театра «Мюзик-Холл», а также солисты — Александр Безруков, Кирилл Белов, Екатерина Крапивина и Назия Аминева.

Завершится фестиваль показом оперы Джузеппе Верди «Травиата» на Парадном плацу Екатерининского дворца государственного музея-заповедника «Царское Село». Созданное на основе романа «Дама с камелиями» произведение исполнят симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» и хор театра «Мюзик-Холл», а также звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи и народный артист России Василий Герелло.

В этом году фестиваль «Опера — всем» пройдет в Северной столице уже в десятый раз. За прошедшие годы мероприятие посетили более 150 тысяч зрителей.

Организаторы отметили, что посмотреть спектакли можно будет и дома — трансляцию будут вести на портале «Культура.РФ» и на сайте театра «Мюзик-Холл», а также в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Бурятии открылся международный музыкальный фестиваль «Золотой голос Байкала». В министерства культуры республики пояснили, что главной целью фестиваля является популяризация бурятской национальной культуры и языка.

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