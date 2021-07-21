На болоте под Тюменью пройдет эко-музыкальный фестиваль

На болоте в лесу под Тюменью пройдет эко-музыкальный фестиваль «Топь» для любителей мрачной электронной музыки. Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.

«На просторах Западно-Сибирской равнины раскинется наше пристанище, на котором мы объединяем музыкальные вибрации, телесные практики, познавательные лекции, арт-пространство тюменских художников, ярмарку от локальных мастеров», — написали организаторы.

Отмечается, что на «эко-музыкальном слете» будет три сцены, где выступят диджеи разных направлений: от дабстепа до хардкора, вичхауса и Intelligent dance. Организаторы пригласили артистов из Тюмени, Екатеринбурга и Перми.

Фестиваль пройдет 7 августа, конкретное место проведения пока не раскрывают, однако обещают организовать трансфер из Тюмени.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске состоится двухдневный фестиваль уличного кино. 24 и 25 июля жителям города в открытом пространстве «Балкон» покажут серию короткометражек и предложат выбрать лучшую из представленных картин. Уточняется, что в конкурсную программу попали Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.