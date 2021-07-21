Российский сериал получил награду на международном фестивале в Нью-Йорке

Российская многосерийная драма Игоря Волошина «Коса» о девушке-следователе получила награду на Нью-Йоркском международном кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 июля.

Проект победил в категории «Лучший телевизионный или веб-сериал».

Теледрама рассказывает о следователе, которая расследует серию убийств на Куршской косе в Калининградской области. Ведущие роли в сериале исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

30 июня стало известно, что VR-фильм о музее-заповеднике «Кижи» стал победителем 24-го Шанхайского международного кинофестиваля. Проект получил награду в номинации «Виртуальная реальность». Ранее в том же месяце фильм «Анимация» Сергея Серегина стал лауреатом международного кинофестиваля Near Nazareth Festival в Израиле.