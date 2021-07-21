В Новосибирске проведут фестиваль уличного кино

В Новосибирске состоится двухдневный фестиваль уличного кино, о программе мероприятия разузнал портал «Тайга Инфо».

24 и 25 июля жителям города в открытом пространстве Балкон покажут серию короткометражек и предложат выбрать лучшую из представленных картин. Уточняется, что в конкурсную программу попали Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

Помимо фильмов, гостям предложат принять участие в творческих мастер-классах, посетить маркет хендмейд-мастеров, а также насладиться выступлениями музыкальных коллективов.

Масштабный фестиваль проводится при поддержке онлайн-кинотеатра МТС KION, в рамках мероприятия киноленты покажут более чем в 1000 городов и населенных пунктов страны. Лучшей картине присудят приз — грант в 1,5 миллиона рублей. Победитель будет определен с помощью голосования зрителей.

Ранее сообщалось, что первый в России фестиваль анимации под открытым небом Animation Almet Fest Karakuz, прошедший в Татарстане, собрал более тысячи гостей. Отмечалось, что фестиваль анимации проводился в рамках этнофестиваля «Каракуз», который рассредоточили на десяти городских площадках.