Первый в России фестиваль анимации под открытым небом собрал более тысячи гостей

Первый в России фестиваль анимации под открытым небом Animation Almet Fest Karakuz, прошедший в Альметьевске, Республика Татарстан, собрал более тысячи гостей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что фестиваль анимации проводился в рамках этнофестиваля «Каракуз», который рассредоточили на десяти городских площадках. Организаторы мероприятия подчеркнули, что гости соблюдали все санитарно-эпидемиологические меры.

Также в рамках мероприятия в городе прошли всероссийский фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль, фестиваль татарской музыки, концерт «Симфоническое кино», а также фестиваль этнической музыки.

9 июля сообщалось, что в Татарстане стартовал новый сезон национального онлайн-шоу «Татарстар. Наследие», в рамках которого участники со всей России исполнят песни на татарском языке и станцуют под татарскую музыку.