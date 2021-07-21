«Прекрасную садовницу» Рафаэля представили в Эрмитаже

В Эрмитаже появился шедевр эпохи Возрождения «Прекрасная садовница» из коллекции Музея Лувра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Картину ожидали еще в декабре 2020 года, она должна была стать частью выставки «Линия Рафаэля. 1520-2020», однако из-за ограничений, связанных с пандемией, прибыла в Петербург только сейчас.

«Прекрасная садовница», изображающая Мадонну с младенцем и Иоанном Крестителем, была написана Рафаэлем во Флоренции в 1507 или 1508 году.

«В этой композиции еще сохраняется дань традиции: синий мафорий и красное платье Марии, нимбы над головами детей. Однако как свежо, как по-новому предстают перед зрителем библейские персонажи. Образ Марии восходит к образам из картин Леонардо да Винчи и Фра Бартоломео, но мафорий уже не покрывает головы Богоматери, а ниспадает с ее плеча, обнажая невесомую прозрачную вуаль на волосах», — рассказали в музее.

Выставка будет работать в течение двух месяцев.