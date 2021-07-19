Российский скульптор покинул Лондон и решил создать арт-объект в Забайкалье

Всемирно известный российский скульптор, график и ювелир Даши Намдаков променял Лондон на Забайкалье и готовится открыть дорогостоящий проект «Тужи» в бурятской глубинке. О своих планах он рассказал порталу Е1.ru.

Мастер, чьи творения представлены во многих музеях и частных коллекциях планеты, поставил себе непростую задачу спасти родное село, привлечь туристов и создать новые возможности для земляков.

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Свое решение оставить Великобританию Намдаков объяснил тем, что однажды он попытался представить там свое будущее и возникшая в воображении картина заставила его задуматься. «Было всё хорошо, пока я не представил себе такую картину: пройдет еще лет 20, и я буду один-единственный пожилой бурят на всю Англию. Дети вырастут, внуки вырастут, их оттуда уже не выдернешь. Я понял, что мне надо очень быстро принимать решение и делать задний ход», — пояснил он.

Мастер рассказал, что год назад вернулся в село Укурик и не узнал его — после праздников все разъехались. Тогда же он и задумался о том, как уберечь родные места от забвения и создать условия, чтобы люди перестали уезжать в большие города. «Мы так призадумались: надо принимать срочное решение, что с этим делать. Надо возвращать людей домой обратно. А для того чтобы их вернуть, у меня есть только искусство, только так я могу повлиять», — признался Намдаков, добавив, что «самое важное в бурятской ментальности — это корни».

Скульптор, которого некоторые искусствоведы называют «азиатским Дали», решил построить ленд-арт-парк «Тужи». Дорогостоящий проект возводится на берегу реки Хилок в двух километрах от Укурика. В ближайшее время там планируют завершить парк скульптур. Кроме того, специалисты построят мастерские, несколько гостевых домов и юрт, ресторан, кафе, а также баню.

Организацией питания занимается ресторатор, возглавивший несколько успешных проектов в Чите Юлиан Некрасов. Вместе со своей командой он подключился к проекту и помог спроектировать заведения таким образом, чтобы они не уступали городским. «Уже в самое ближайшее время мы сюда поставим оборудование и кафе с локальной кухней уже начнет свою работу, мы приступим к проработке. Я думаю, что к 20-му числу (20 июля — Прим. «Ленты.ру») уже многие блюда можно будет попробовать», — заверил он.

Согласно задумке, в будущем ленд-арт-парк сможет принимать не только туристов, но и художников. Кроме того, будет создан детский лагерь, где будут приобщать к искусству, а также преподавать бурятский язык.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае планируется построить туристический кластер и палеопарк — новое привлекающее путешественников место появится вокруг Денисовой пещеры. Уточнялось, что в палеопарке будут размещены инсталляции в виде пещеры и различных животных.