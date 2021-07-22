В Бурятии открылся международный фестиваль «Золотой голос Байкала»

В Бурятии открылся международный музыкальный фестиваль «Золотой голос Байкала». Об этом сообщается на сайте министерства культуры республики.

Как пояснили в министерстве, главной целью фестиваля станет популяризация бурятской национальной культуры и языка.

Церемония открытия транслировалась в прямом эфире на телеканале «Ариг Ус» и на YouTube-канале театра «Байкал». В общей сложности ее посмотрели более 200 тысяч человек. Фестиваль продлится до 23 июля. В ходе него участники исполнят песни из собственного репертуара и посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен.

«Проект развивает традиции международного сотрудничества и раскрывает высокий потенциал культурного обмена. Особое значение фестиваль приобретает в столь непростое время, когда важно помогать, беречь и вдохновлять друг друга», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Отмечается, что в рамках фестиваля зрители смогут стать участниками мастер-классов по вокалу и послушать онлайн-лекции.