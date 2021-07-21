В Великом Новгороде стартовал фестиваль уличных театров «Без кулис»

Фестиваль уличных театров «Без кулис» стартовал в Великом Новгороде. С 21 июля по 12 августа жители и гости города смогут насладиться постановками, которые будут представлены на площадке театра «Садко», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Новгородской области.

Мероприятие объединяет три тематических направления — фестиваль Огня, фестиваль Масок и фестиваль Театров. Кроме того, ожидаются старинные игры, мастер-классы и массовые игрища. «К участию приглашены 17 творческих коллективов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Владимира, Серпухова», — уточнили организаторы фестиваля.

В дни фестиваля зрители смогут насладиться выступлениями театра огня, Театра Клоунов «Пампуш», уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо», а также творчеством других участников, приехавших из разных городов России.

Ранее сообщалось, что первый в России фестиваль анимации под открытым небом Animation Almet Fest Karakuz, прошедший в Татарстане, собрал более тысячи гостей. Отмечалось, что фестиваль анимации проводился в рамках этнофестиваля «Каракуз», который рассредоточили на десяти городских площадках.