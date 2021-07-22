Во Владивостоке захотели провести первый международный театральный фестиваль

Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль проведут во Владивостоке в конце сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

О подготовке к фестивалю главе ведомства Ольге Любимовой в ходе прошедшей встречи рассказал народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. Он указал, что мероприятие, которое должно стать ярким культурным событием и для Дальнего Востока, и для всей страны, продлится с 24 сентября по 9 октября. Ожидается, что среди участников будут гости из Японии, Южной Кореи и Китая. Кроме того, в рамках программы в Хабаровске проведут второй региональный фестиваль театров Дальнего Востока. Это событие создаст условия для обмена опытом и поиска новых талантов, подчеркнул артист.

Миронов отметил роль государства в развитии театрального искусства в регионах Дальнего Востока и подчеркнул, что вовлечение властей в данное направление позволяет демонстрировать целый спектр достижений российской культуры.

Любимова, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что в настоящий момент реализуется несколько проектов, направленных на поддержку культурной сферы. В этой связи она напомнила о Президентском фонде культурных инициатив, а также программе «Пушкинская карта», призванной бесплатно приобщить к искусству старшеклассников, а также студентов колледжей и вузов.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках захотели провести четвертый открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ». Отмечалось, что мероприятие будет проходить с 24 по 31 июля. На это время в город-курорт съедутся актеры, звезды эстрады, режиссеры, сценаристы, общественные и культурные деятели.