Путин рассказал про молодежную карту для посещения культурных развлечений

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением заявил, что в ближайшее время появится «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет с номиналом в три тысячи рублей. Благодаря ей молодежь сможет посетить больше культурных развлечений. Трансляцию мероприятия ведет «России 24» на своем YouTube-канале.

Уже несколько месяцев власти разрабатывают этот проект. По его словам, использовать специальную карту можно с сентября-декабря 2021-го и в течение 2022 года. На нее зачислят сумму, которой можно расплатиться при посещении театров и остальных мероприятий культуры.

Ранее российский лидер анонсировал запуск программы поддержки молодежной занятости. Президент отметил, что молодежь — это будущее России, «преемственность в ее развитии». Он также заявил, что молодые люди проявляют себя на производстве, в волонтерстве, в медицине — во всех сферах. В связи с этим партия власти должна помочь «найти свое место в жизни» каждому желающему.

В 2020-м президент России подписал закон о молодежной политике. В нем говорится, в частности, что теперь российской молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. В законе также закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».