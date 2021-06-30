Путин рассказал о решении проблемы с дорогами в России

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о плохом состоянии дорог в российских регионах. По словам главы государства, эта проблема известна, но постепенно уже решается.

В первую очередь внимание уделили федеральным трассам, поскольку это основные магистрали, которые создают каркас всей сети, объяснил президент. Сейчас примерно 85 процентов этих дорог уже приведено в нормативное состояние.

«К 2024 году 50 процентов региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние, и затем до 80 процентов, 85 в нормативное состояние должны быть приведены региональные трассы. Здесь разные применяются способы, в том числе полного цикла, так, чтобы и строили, и потом сами ремонтировали», — рассказал Путин.

Ранее президент также предложил выделить регионам дополнительные средства на ремонт дорог. Инициативу поддержало правительство, и теперь субъектам направят 30 миллиардов рублей. Кроме того, как пообещал президент, власти также направят еще 50 миллиардов на развитие и модернизацию общественного транспорта.