В России утвердили новые требования к дорогам

В России ввели новые требования к оснащению четырехполосных дорог отбойниками и разделительными полосами, говорится на сайте правительства России.

Согласно постановлению, на всех четырехполосных дорогах, где не установлено барьерное ограждение, должна присутствовать разделительная полоса шириной в два метра. При наличии барьера ширина полосы может составлять один метр.

В документе уточняется, что дороги, не имеющие перечисленных элементов, можно использовать вплоть до капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД начнут визуально фиксировать разговоры водителей по телефону при скрытом надзоре. В числе разрешенных инструментов присутствует фото и видеофиксация.