В Кемерове пройдет международный фестиваль короткометражного кино

В городе Кемерово состоится международный фестиваль короткометражного кино и анимационных картин «Видение». Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает портал «Кузбасс».

На мероприятии представят около 300 фильмов из 35 стран, в том числе из Македонии и Судана. Организаторы продолжают принимать заявки на участие в «Видении».

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Кузбасскино» с 15-го по 21 ноября. Отмечается, что он будет проводиться в четырнадцатый раз. Впервые «Видение» состоялось в Кемерове в 2007 году.

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