На Алтае появилась аллея победителей Шукшинского кинофестиваля

В Барнауле, Алтайский край, открыли аллею победителей Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 23 июля.

«Акция ляжет в основу новой культурной традиции ежегодно устанавливать памятный знак в честь победителя очередного фестиваля», — заявили представители министерства культуры региона.

Отмечается, что арт-объект создан из каменных плит с гравировкой с указанием имен режиссеров и фильмов, победивших на фестивале за все годы его проведения, с 1999-го по 2020-й. Аллея появилась на территории усадьбы Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. К концу 2021 года композиция будет дополнена панно с художественной мозаикой.

Шукшинский кинофестиваль — одно из ключевых мероприятий фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который в 2021 году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Победителю киносмотра традиционно вручают вазу из ревневской яшмы, изготовленную мастерами Колыванского камнерезного завода. Приз является копией Царицы ваз, которую можно увидеть в Эрмитаже.