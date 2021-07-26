Жерар Депардье расхвалил Светлогорск на открытии фестиваля «Балтийские дебюты»

В Светлогорске, Калининградская область, открылся международный кинематографический фестиваль «Балтийские дебюты». На церемонию приехал актер Жерар Депардье, сообщается на сайте мероприятия.

Депардье расхвалил Светлогорск: «Меня очень тронула здешняя красота; я видел, как гуляют и отдыхают люди. Прекрасные ресторанчики, немножко немецкие, немножко русские, очень живые дома… Здесь чувствуется спокойная жизнь».

В день открытия на кинофестивале прошел спецпоказ документальной картины «Моя узбекская мечта» с Депардье, снятый режиссером Арно Фрилли. Также в рамках «Балтийских дебютов» состоялась пресс-конференция с участием народного артиста России Сергея Гармаша, режиссера Ильи Учителя и кинокритика Кирилла Разлогова.

«Балтийские дебюты», которые проходят в театре эстрады «Янтарь-холл», продлятся до 29 июля.