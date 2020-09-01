Жерар Депардье рассказал о постоянном веселье в компании Путина

Французский актер Жерар Депардье признался, что много смеется при встречах с президентом России Владимиром Путиным. О постоянном веселье в компании главы государства артист рассказал на французском Canal+, передает РИА Новости во вторник, 1 сентября.

Депардье признался, что принять российское гражданство ему предложил лично Путин, позвонив по телефону и прислав за ним самолет. Артист подчеркнул, что не видится с президентом «каждые три-четыре месяца».

«Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища», — отметил Депардье. Француз заверил, что российский народ очень счастлив, поскольку он наблюдал радостных граждан во время каждой поездки в страну.

«Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — добавил Депардье.

30 августа нетрезвый Депардье прокатился на скутере, нарушил правила дорожного движения и попался полиции.

Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 году снова переехал во Францию, гражданство которой также сохранил.