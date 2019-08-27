Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии

Французский актер и винодел Жерар Депардье получил участок в деревне Лапоровичи, в 15 километрах от Минска. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

Участок площадью 0,15 гектара с назначением под строительство индивидуального жилого дома был передан артисту в аренду на срок 99 лет. По информации издания, соответствующий договор был подписан между Депардье и Папернянским сельским исполнительным комитетом еще весной 2019 года. Годовая стоимость аренды будет составлять для Жерара Депардье 132,9 белорусского рубля (около 4,2 тысячи российских рублей).

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Как отмечает Tut.by, Жерар Депардье уже бывал в Лапоровичах: в 2017 году он переночевал в деревне после посещения Минского завода виноградных вин, а затем встретился с представителями сельского исполкома. «[В тот визит] актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется», — рассказала изданию исполняющая обязанности председателя Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая.

Выделенный для Депардье участок находится в районе улицы Спортивной. Соседями артиста по деревне стали биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. Президент России Владимир Путин вручил артисту паспорт РФ за вклад в развитие мировой культуры и кинематографа. В том же году артист зарегистрировался в столице Мордовии Саранске.

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