Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии

Французский актер и винодел Жерар Депардье получил участок в деревне Лапоровичи, в 15 километрах от Минска. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.
Участок площадью 0,15 гектара с назначением под строительство индивидуального жилого дома был передан артисту в аренду на срок 99 лет. По информации издания, соответствующий договор был подписан между Депардье и Папернянским сельским исполнительным комитетом еще весной 2019 года. Годовая стоимость аренды будет составлять для Жерара Депардье 132,9 белорусского рубля (около 4,2 тысячи российских рублей).
Как отмечает Tut.by, Жерар Депардье уже бывал в Лапоровичах: в 2017 году он переночевал в деревне после посещения Минского завода виноградных вин, а затем встретился с представителями сельского исполкома. «[В тот визит] актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется», — рассказала изданию исполняющая обязанности председателя Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая.
Выделенный для Депардье участок находится в районе улицы Спортивной. Соседями артиста по деревне стали биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.
Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. Президент России Владимир Путин вручил артисту паспорт РФ за вклад в развитие мировой культуры и кинематографа. В том же году артист зарегистрировался в столице Мордовии Саранске.