Депардье променял Саранск на Новосибирск

Французский актер Жерар Депардье прилетел в Новосибирск, чтобы подать заявление о прописке в городе. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает региональное агентство «Тайга.инфо» со ссылкой на источник.

Депардье посетил один из городских многофункциональных центров, которые в том числе занимаются госуслугами. По данным собеседника агентства, актер собирается провести встречи с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым.

Артист уже встретился с представителями министерства культуры региона и руководителями городского оперного театра. Он выразил восхищение архитектурой и культурой Новосибирска.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России. Президент Владимир Путин вручил ему паспорт за вклад в развитие культуры и кинематографа. В том же году актер зарегистрировался в Саранске.

В июне сообщалось, что Жерар Депардье накопил долги по налогам в Саранске. Приставы не смогли отыскать имущество артиста, чтобы наложить на него арест.

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