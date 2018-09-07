Жерар Депардье приехал в Северную Корею и загрустил

Журналисты заметили французского актера Жерара Депардье в одном из отелей Пхеньяна. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает France 24.

Артист отказался общаться с корреспондентами, которые отметили его опечаленный вид. Он находился в лобби-баре главной туристической гостиницы города «Янгакдо».

Отмечается, что в столице Северной Кореи идет подготовка к празднованию 70-летия основания КНДР.

В августе актера заподозрили в изнасиловании. Обвинения в адрес Депардье выдвинула 20-летняя французская актриса и танцовщица. Она рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа.

Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018-му он снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил. В июле сообщалось, что актер накопил налоговую задолженность по месту регистрации, однако приставы не смогли ее взыскать.

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