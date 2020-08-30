Нетрезвый Депардье прокатился на скутере и попался полиции

Известный французский актер Жерар Депардье в пятницу, 28 августа, попался полиции после того, как в нетрезвом виде прокатился на скутере по парижскому авеню Мэн. Об этом сообщает журнал Le Point.

Стражи порядка обратили внимание на актера, когда он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора. По требованию патрульных он припарковался около полицейского участка. Правоохранители заметили у актера косвенные признаки опьянения и предложили ему экспресс-тест на алкоголь, показавший положительный результат — 0,25 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Депардье признался, что выпил два бокала пива.

Полицейские составили протокол и конфисковали у актера скутер, запретив продолжить поездку. Из участка Депардье забрали его знакомые.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура 31 июля направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняют актера Жерара Депардье.

Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 году снова переехал во Францию, гражданство которой также сохранил.