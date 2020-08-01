Во Франции решили возобновить следствие против Депардье по делу об изнасиловании

Во Франции прокуратура направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняют актера Жерара Депардье. Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре сообщило агентство France-Presse, передает ТАСС.

Запрос был направлен в пятницу, 31 июля, после того как актриса, которая ранее уже писала заявление на Депардье в 2018 году, снова обратилась в правоохранительные органы. Агентство указывает, что подача гражданского иска означает практически автоматическое начало расследования.

Актриса, имя которой не раскрывают, заявила, что Депардье домогался ее, когда она пришла к нему домой для неформальной репетиции пьесы. Тогда прошли многочисленные проверки и допросы, но следователи не нашли оснований для предъявления обвинений, напоминает ТАСС. Расследование было прекращено в 2019 году.

Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018-му он снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил.