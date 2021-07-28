В Волгоградской области проведут фестиваль традиционной казачьей культуры

В Волгоградской области пройдет фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас». Об этом сообщается на сайте губернатора региона.

Мероприятие состоится 31 июля на берегу реки Хопёр в станице Кумылженской. Его участниками станут 20 творческих коллективов из 11 районов области. В частности, на фестивале с показательным номером выступят представители конного клуба имени генерала Бакланова.

На площадке будут работать тематические зоны «Молодецкие забавы», «Детская площадка» «Казачий городок» с казачьими подворьями, также гости смогут посетить мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. Кроме того, в рамках фестиваля проведут дегустационные конкурсы «Вкусна уха» и «Медовая лавка». Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Фестиваль «Золотой щит — казачий Спас» проходит в Волгоградской области с 2015 года. Его главной целью является сохранение самобытной культуры и казачьих традиций.