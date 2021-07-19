В Тюмени нашли старинную монету с вензелем императора

В Тюмени археологи нашли старинную монету с вензелем императора Павла I. Они планируют продолжать раскопки в районе улиц Береговой, Красноармейской и Поперечной в течение еще пяти дней. Об этом сообщается в группе «Археологические раскопки в Тюмени» во «ВКонтакте».

Помимо монеты археологи также обнаружили различные деревянные предметы, фаянс, слюду и кожаную обувь.

«Если серьезно, то в очередной раз подивились толщине культурного слоя в Заречье. Сейчас в самом глубоком шурфе слой [составляет] два метра. И материка пока не видно», — говорится в сообщении археологов.

Ранее на Камчатке среди мусора нашли якоря XVIII и XIX веков — их сдали в металлолом местные жители. Россиянин, который заметил якоря, позвонил в краевой объединенный музей и рассказал о своей находке сотрудникам. Те, в свою очередь, приехали на свалку и обнаружили там предметы, представляющие историческую ценности.