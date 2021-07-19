Среди мусора на Камчатке нашли якоря XVIII и XIX веков

На Камчатке нашли якоря XVIII и XIX веков — их сдали в металлолом местные жители. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры, передает РИА Новости.

Якоря на свалке среди мусора нашел житель Петропавловска-Камчатского. Россиянин позвонил в краевой объединенный музей и рассказал о своей находке сотрудникам. Те, в свою очередь, приехали на свалку и обнаружили там предметы, представляющие историческую ценности.

«Ориентировочно установлена датировка предметов: один из якорей середины XIX века, а вот второй вызвал особый интерес научных сотрудников — конец ХVIII — начало XIX века (…) С ними еще будут проводить дополнительную работу, чтобы выяснить больше подробностей, касающихся их истории», — сказали в министерстве.

Якоря доставили к знанию музея. Там их почистили и обработали оружейным маслом.

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