В российском регионе нашли «всплывающую» из воды часовню

В Вазузском водохранилище в Тверской области заметили появившуюся из воды старинную часовню. Об этом пишет PanoramaPro.

По словам краеведов, здание «всплывает» со дна каждый год. Часовня находится в полутора километрах от деревни Гнездилово в Зубцовском районе. Руины появляются, когда уровень воды снижается.

Как пишет издание, согласно одной из версий происхождения сооружения, это родовая часовня-усыпальница местных купцов. Другие утверждают, что часовня воздвигнута помещиком села Александровское в конце XIX века на месте гибели сына, утонувшего в омуте реки Вазузы.

«Руины описаны в авторитетном Своде памятников. Его авторы обратили внимание на то, что часовня выстроена из бетона. Это свидетельствует о том, что она относится к началу XX века», — говорится в сообщении.