Россиян предупредили о появлении белых и тигровых акул у побережья Приморья

У побережья Приморского края могут появиться белые и тигровые акулы. Об этом россиян предупредило агентство ЕАОMedia.

По данным синоптиков, из-за жары, которая установилась в регионе в июле, вода в акватории Японского моря значительно прогрелась. Так, на открытых участках ее температура достигает плюс 20 градусов, а в бухтах и заливах — плюс 25-28 градусов. В связи с этим у берегов уже начали замечать экзотические виды рыб, которые обычно обитают в тропиках.

«Ну, и такие акулы как белая и тигровая вполне могут появиться у берегов, поэтому возможны случаи нападения на людей, как это было 10 лет», — отметили метеорологи.

Они также подчеркнули, что при такой температуре воды акулы ведут себя более агрессивно, и посоветовали местным жителям быть внимательнее, отдыхая у моря.