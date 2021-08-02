В Татарстане пройдет фестиваль финно-угорской культуры

В Набережных Челнах 21 августа пройдет фестиваль культуры финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». Об этом сообщается на официальном сайте Дома дружбы народов Татарстана.

Местом проведения фестиваля была выбрана площадь «Азталык». На ней пройдет концерт с участием коллективов всей России, в том число этно-фьюжн групп.

На площади будет организована детская игровая зона, ярмарка мастеров и гастрофестиваль. Повара презентуют участникам национальные блюда разных народов, проживающих в регионе. Это русская, марийская, удмуртская, кавказская, узбекская, мордовская, таджикская и другие национальные кухни.

Отмечается, что целью фестиваля станет сохранение и развитие традиционной культуры финно-угорских народов, выявление новых фольклорных коллективов и исполнителей, а также приобщение молодежи к культуре и уважению народов республики Татарстан.

Кроме мероприятий на площади «Азталык» состоится открытие выставки национальных костюмов в местном краеведческом музее и «круглый стол», который будут транслировать онлайн.