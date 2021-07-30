В Казани прошел показ «благопристойной» моды

В Казани в рамках ХII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» прошел показ «благопристойной» моды. Об этом сообщает «Татар-информ».

Показ получил название Modest Fashion Day. Также организаторы провели дискуссию о «благопристойной» моде — российские и зарубежные эксперты обсудили ее перспективы и способы поддержки дизайнеров. В дискуссиях приняли участие представители фэшн-изданий Vogue и InStyle, а также основатели брендов мусульманской одежды и блогеры.

На показе свои коллекции представили десять modest fashion-дизайнеров. Отмечается, что в мероприятии принял участие народный художник России Валентин Юдашкин, заявивший, что при создании коллекции использовал «восточные акценты, переработанные в современных тенденциях».

22 июля сообщалось, что в Улан-Удэ впервые откроют выставку русского народного костюма. Выставка позволит увидеть все разнообразие традиционной русской одежды XIX-XX века.