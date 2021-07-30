Россиянка стала кролиководом и сделала дачу свободной от стресса зоной

Россиянка Ирина Герасименко случайно стала кролиководом и сделала свою дачу зоной, свободной от стресса. Своей историей женщина поделилась с телеканалом ОТВ.

Дачница рассказала, что первый кролик в ее семье появился благодаря дочери, которая привезла полюбившегося ей пушистого зверя породы новозеландская белая с сельскохозяйственной ярмарки в Уссурийске. «Сначала один появился, все его тискали, гуляли, он у нас был как собачоночка, потом девочка подросла, стала требовать мальчика, появился мальчик, появился мальчик — появились дети», — объяснила она, указав, что сейчас на участке живут уже 20 кроликов.

Появление животных сделало дачу территорией психологической разгрузки. Заводчики отмечают, что зверьки успокаивают, избавляют от одиночества и дарят положительные эмоции всем членам семьи. Теперь единственным источником беспокойства стали попытки кроликов выбраться из клетки и прогуляться по участку.

Ранее сообщалось, что россиянин продал элитную квартиру и начал выращивать бананы. На участке семье программиста также удалось сделать два водоема: один предназначен для детей, а второй — для декоративных японских карпов, нимфей, лотосов и остальных водных растений. Уточняется, что часть водоема заходит в дом — это позволяет кормить рыб в любое время года.