Россиянин продал элитную квартиру и начал выращивать бананы

Российский программист Михаил Холманов продал элитную квартиру в Ростове-на-Дону и вместе с женой Татьяной решил построить загородный дом. Участок на даче стал местом, где супруги начали заниматься садоводством. В настоящее время они выращивают на нем экзотические цветы, бананы, магнолии, оливковые деревья и редкие виды сосен. Об этом ростовчанин рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, большая часть цветов растет в горшках и кадках, но к дачному дому отдельно также был пристроен и зимний сад. В нем есть панорамные окна, которые обеспечивают светом цветы даже зимой, а тепло из дома поддерживает нормальную температуру.

На участке семье удалось сделать два водоема: один предназначен для детей, а второй — для декоративных японских карпов, нимфей, лотосов и остальных водных растений. Уточняется, что часть водоема заходит в дом — это позволяет кормить рыб в любое время года.

На относительно небольшой территории растет порядка 140 различных хвойных деревьев, многие из которых считаются редкими. Например, там есть черная австрийская сосна, ливанский кедр или северная стелющаяся стланиковая сосна. Татьяна больше занимается экзотическими цветами, а Михаил — хвойными растениями, отмечает газета.

У семьи есть собственный канал на YouTube. О своем хобби супруги снимают видео. На платформе они также знакомятся с единомышленниками и обмениваются опытом. По словам Татьяны, раньше никто не мог представить, чтобы можно было за летний сезон вырастить и собрать, например, тайский лемонграсс или бананы, но все это оказалось возможным.