Церетели создал для Воронежа памятник Петру и Февронии

Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели создал для Воронежа памятник князю Петру и княгини Февронии Муромским, покровителям семьи и верности. Об этом сообщает портал «Губерния» со ссылкой на бизнесмена Евгения Хамина.

Скульптура будет установлена возле Церкви Петра и Февронии на севере города. Открытие памятника состоится в первую неделю августа.

По словам Хамина, договоренность с Церетели о создании памятника была достигнута еще в 2016 году. Предприниматель заявил, что проект был достигнут «мозгами и руками, с любовью и душой».

28 июля сообщалось, что в Усть-Канском районе Республики Алтай появились четырехметровые памятники богатырям, считающимся хранителями алтайцев. Открытие арт-объекта приурочено к празднованию 265-летия вхождения алтайского народа в состав России и 30-летия образования Республики Алтай.