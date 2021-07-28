На Алтае установили памятники богатырям-хранителям

В Усть-Канском районе Республики Алтай появились памятники богатырям, считающимся хранителями алтайцев. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Две четырехметровые фигуры установили у дороги неподалеку от районного центра Усть-Кана. Как отмечается, открытие арт-объекта было приурочено к празднованию 265-летия вхождения алтайского народа в состав России и 30-летия образования Республики Алтай. Автором монументов стал член Союза художников России Аржан Ютеев.

«У каждого времени свои неповторимые приметы, которые оставляются для потомков, чтобы не угасла историческая память, не прервалась связь времен и поколений. Пусть "Хранители" охраняют нашу родную Усть-Канскую землю от всех невзгод», — заявил в ходе церемонии открытия памятников глава Усть-Канского района Рустам Кокушев.

Уточняется, что в ближайшее время у монументов появится информационный щит, рассказывающий об Усть-Канском районе. Также там будет смонтировано освещение. Как пояснили в администрации района, новым арт-объектом уже заинтересовались и в других регионах республики.