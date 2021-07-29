Россиян научат обработке бересты и валянию на ярмарке в Елабуге

В Елабуге пройдет XIV Всероссийская Спасская ярмарка, в ходе которой россиян научат обработке бересты и валянию. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

Мероприятие состоится с 6 по 8 августа на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и центральных улиц в исторической части города. На ярмарку съедутся мастера из более чем 20 городов и населенных пунктов России.

Как отмечается, в общей сложности для гостей ярмарки проведут 270 мастер-классов по 20 видам декоративно-прикладного искусства. Так, посетители смогут бесплатно попробовать себя в плетении кружев, росписи по дереву и ткани, изготовлению керамики и глиняных игрушек, валянии и обработке бересты.

Также на мероприятии можно будет купить продукцию местных сельскохозяйственных предприятий.