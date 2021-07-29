В Татарстане стартовал детский фестиваль уличных мультфильмов

Детский фестиваль уличных мультфильмов стартовал в Татарстане, в рамках мероприятия будет проведен конкурс среди молодых режиссеров в возрасте от 4 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

К участию в мероприятии допускаются анимационные картины, которые были созданы не ранее 2020 года и появились в открытых источниках не позже 27 мая 2021 года.

Оценивать работы юных россиян будет специальное жюри, в котором будут присутствовать режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм», а также преподаватели факультета мультимедиа и анимации Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Отмечается, что итоги конкурса будут подведены 31 октября. Тем, кому удастся поразить жюри, пообещали ценные призы, в числе которых — курс анимации на пять уроков от «Союзмультфильма».

Ранее Минкульт Татарстана анонсировал проведение фестиваля волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Уточнялось, что мероприятие состоится 7-8 августа. На него съедутся эксперты и энтузиасты народного судостроения и судоходства, а также специалисты в области традиционной культуры.