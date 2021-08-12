В российском регионе расцвел дьявольский язык с запахом гнилого мяса

Уникальное растение — аморфофаллус коньяк, или дьявольский язык, — которое расцвело в Ботаническом саду Екатеринбурга, показали россиянам. Об этом сообщает E1.RU.

По словам специалиста Евгения Савицкого, это растение не только выглядит необычно, но и источает запах гнилого мяса. В период цветения, который длится около 14-15 дней, он выделяет «маленькие прозрачные, немного вязкие» капли и начинает своим зловонием привлекать насекомых для опыления.

Такой дьявольский язык встречается в тропической части Азии, на южных островах Японии. У него обычно появляются большие цветы — их длина может достигать от 15 сантиметров до одного метра. Кроме того, сам цветок чаще всего находится под темно-фиолетовым либо почти черным «покрывалом», то есть боковыми лепестками. На стеблях растения также появляются пятна оливкового цвета, похожие на змеиную чешую.

По данным специалиста, хоть цветы источают неприятный гнилостный запах, растение довольно часто любят использовать в декоративных целях. Его выращивают в Китае, Корее и Японии «в качестве пищевого растения».

За необычный вид и свойства дьявольский язык иногда называют ладонью змеи, коньяковым или желатиновым цветком, лилией вуду или змеиной пальмой.

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