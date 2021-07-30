В Сочи зацвело коралловое дерево из Южной Америки

В сочинском дендрарии зацвела эритрина с большими цветами ярких коралловых и красных оттенков. Об этом сообщается на официальном сайте национального парка.

«За ярко-красный цвет своеобразных блестящих цветков и обильные соцветия ее называют коралловым деревом», — пояснили представители парка. Помимо этого, растение еще называют «деревом со слезами младенца», так как его цветы считаются «великолепными медоносами». «В них так много нектара, что при переполнении венчиков он вытекает из них», — рассказали специалисты.

На территории сочинского парка находится определенный вид эритрины — ее цветки напоминают «петушиную шпору». На протяжении всего лета и начала осени можно любоваться ее цветением. Затем на ветках появятся плоды в виде длинных бобов с семенами розово-красных оттенков.

Листопадное дерево в теплых регионах обычно вырастает высоким. У него колючие стебли, а также все листья в шипах, а цветы — длинные, «мотыльковой формы» и оранжево-красной окраски. «У некоторых видов эритрин цветки бывают белые, фиолетовые, зелено-салатовые, желтые или розовые», — добавили специалисты.

Такие деревья обычно произрастают в Южной Америке, однако на сегодняшний день их также часто встречают в Боливии, Африке, Аргентине, Малайзии и Бразилии. Кроме того, эритрина является национальным деревом Аргентины, а ее цветок считается символом как Аргентины, так и Парагвая. Ее широко применяют в народной медицине и хозяйстве.

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