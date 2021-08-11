В честь 800-летия Нижнего Новгорода запустят рекордный для России салют

В Нижнем Новгороде в честь 800-летия города 21 августа устроят масштабный салют. Он станет рекордным для России по длине залповой линии. Об этом на пресс-конференции в преддверии праздника рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, его слова передает «Комсомольская правда».

Он отметил, что вечером 21 августа залпы фейерверка запустят одновременно во всех районах города. Однако самое зрелищное шоу обещают устроить в акватории Оки и Волги в районе Стрелки. «Планируем, что главный салют, который будет дан из акватории, станет рекордным в России по длине залповой линии», — отметил Беркович.

Празднование 800-летия города начнется 19 августа, а 21 планируется масштабный гала-концерт. Он пройдет на сцене у Речного вокзала. Постановщиком шоу стал известный фигурист и режиссер Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что в манеже Нижегородского кремля открылась масштабная выставка сакрального искусства — «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли». Посетители смогут увидеть иконы, лицевое шитье, литургическую утварь, деревянную резьбу и фрагменты фресок. Одним из главных экспонатов стали Царские врата, созданные в середине XV века артелью Андрея Рублева и Даниила Черного для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.