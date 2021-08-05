В историческом здании в центре Нижнего Новгорода восстановят старинную лепнину

В историческом здании на площади Минина в Нижнем Новгороде, где сейчас располагается хоровое училище, проведут масштабную реконструкцию. Там восстановят старинную лепнину, поменяют коммуникации, а также отреставрируют камерный зал, в котором учатся студенты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в здании некогда находилась первая в Нижнем Новгороде гостиница «Россия». В последние годы здание не ремонтировалось, поэтому сейчас рабочим предстоит масштабная задача. Реставрацию начали еще два месяца назад с восстановления фасада, теперь в здании отреставрируют старинную лепнину, полы и стены.

Работы в здании проведут в два этапа: первый планируют завершить к 1 сентября, чтобы студенты смогли начать учебный год вовремя, а второй — к 1 ноября. В ходе последнего планируют восстановить хоровой зал и улучшить в нем акустику. Там уже сняли семь слоев масляной краски, обнаружив, что изначально стены помещения были окрашены в темно-оливковый цвет.

«Тяжело заниматься музыкой в разрухе. Мы начали в прошлом году с ремонтно-реставрационных работ в общежитии, теперь наша главная задача — привести в порядок камерный зал. После завершения ремонта у нас должен получиться зал с самой лучшей акустикой в городе», — подытожил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Дом купца Обрядчикова на площади Минина — элемент комплекса доходных домов купца Деулина. Здание построили в 1820 году, угловой его частью в конце 19 столетия владел купец Алексей Обрядчиков. По его завещанию дом перешел в собственность города. Городская дума сдала здание в аренду под гостиницу «Россия».

