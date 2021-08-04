Курганский пенсионер увековечил имена тружениц тыла исчезнувшей деревни

Ветеран из Курганской области Иван Осипов установил памятный знак с именами труженицам тыла из его родной деревни Островка, которая исчезла в начале 1970-х годов. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, 86-летний ветеран решил увековечить имена матерей и вдов погибших фронтовиков на мраморной плите, которую планируется разместить на одной из сторон 8-метрового обелиска, установленного на месте исчезнувшей деревни в 1985 году в память о погибших в Великой Отечественной войне. Всего на плиту нанесено 35 имен.

По словам Осипова, установить плиту он хотел еще до 22 июня, однако из-за отсутствия финансирования реализацию идеи пришлось отложить. В итоге ветеран оплатил все работы из собственных средств.

Перед установкой памятного знака ветеран надеется также благоустроить территорию вокруг обелиска. Он уже закупил плитку, чтобы замостить ей участок у мемориала. Теперь Осипов собирает средства на закупку песка для проведения работ.

