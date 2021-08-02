К 800-летию Нижнего Новгорода состоялось открытие Чкаловской лестницы

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие Чкаловской лестницы после реставрации. Об этом сообщается на сайте Правительства Нижегородской области.

Церемония прошла 1 августа. Ее сопровождал концерт симфонического оркестра и солистов санкт-петербургского Мариинского театра, а также визуальное шоу.

«Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы. Отсюда открывается прекрасный вид на волжские просторы. Очень хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта — здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы», — высказался полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

Отмечается, что до 4 августа будет проходить демонтаж сценических конструкций, после этого жители и гости города смогут прогуляться по реконструированной лестнице.

Строительство Чкаловской лестницы начали в годы Великой Отечественной войны. В 2019 году произошло частичное обрушение конструкций, после чего было принято решение о закрытии, а затем — о ремонте объекта. Эксперты выяснили, что в реконструкции нуждаются не только ступени, но и опорные конструкции объекта.

В июле сообщалось, что в Нижнем Новгороде воссоздадут историческую сцену-ракушку. Проект летней эстрады разработан по индивидуальному заказу. Сначала инженеры установят металлоконструкцию, а затем начнется внутренняя отделка сцены — она будет обшита алюминиевыми панелями и фанерой. «Ракушка» находится рядом с Чкаловской лестницей.