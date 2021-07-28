В Нижний Новгород впервые привезут мощи основателя города, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. Соответствующая информация появилась на сайте Нижегородской митрополии.

Сообщается, что святыня прибудет в город из Успенского собора во Владимире 29 июля, торжественную встречу возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Крестный ход доставит мощи в собор в честь святителя и чудотворца Николая на улице Дьяконова. После этого совершатся молебен с акафистом и всенощное бдение.

Затем мощи перенесут в храм во имя святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и епископа Владимирского и Суздальского, святителя Симона, который благословил Георгия Всеволодовича на строительство Нижнего Новгорода.

Поклониться мощам можно будет в кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского со 2 по 8 августа 2021 года.

Ранее в июле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал закончить восстановление памятника культуры к юбилею Нижнего Новгорода. «В год 800-летия Нижнего Новгорода этот объект станет новой точкой притяжения для нижегородцев и туристов», — заверил губернатор на выездном заседании по реставрации и благоустройству территории бывшего судостроительного завода Колчина — Курбатова.