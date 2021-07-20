В Нижнем Новгороде воссоздадут историческую сцену-ракушку в честь 800-летия города. Об этом сообщает ТАСС.

Проект летней эстрады разработан по индивидуальному заказу. Сначала инженеры установят металлоконструкцию, а затем начнется внутренняя отделка сцены — она будет обшита алюминиевыми панелями и фанерой.

Площадку оборудуют системой регулируемого освещения и специальным амфитеатром для оркестра. Рядом со сценой разместятся посадочные места для зрителей.

«Ракушка» находится рядом с Чкаловской лестницей, популярной достопримечательностью Нижнего Новгорода, откуда открывается вид на слияние Оки и Волги.

Отмечается, что изначально концертная площадка была установлена в Александровском саду в середине ХХ века по инициативе дирижера Израиля Гусмана, однако в 1990-х годах она сгорела.

Ранее в июле стало известно, что в Саратове восстановят триумфальную арку XIX века, которая возводилась еще во времена правления императора Александра II. Долгое время она считалась «визитной карточкой» города, однако в 1920-х годах сооружение снесли. Новые ворота должны стать точной копией исторической арки.