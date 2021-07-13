В Саратове восстановят триумфальную арку времен Александра II

В Саратове восстановят триумфальную арку XIX века, которая возводилась еще во времена правления императора Александра II. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает региональный «Московский комсомолец».

По словам зампредседателя правительства области Романа Бусаргина, арка была построена в 1871-м, когда император планировал посетить город. Местные жители считали ее «визитной карточкой», однако в 1925-1927 годах достопримечательность снесли.

Новые ворота должны стать точной копией исторической арки. На данный момент сроки проведения работ не раскрываются, однако сообщается, что архитекторы уже начали подготовку к проекту. Предполагается, что современную арку расположат на том же месте, где та и стояла в прошлом — на пересечении улиц Большой Сергиевской (Чернышевского) и Никольской (Радищева).

Ранее стало известно, что к сентябрю в историческом здании Самары должно открыться первое в России отделение ретро-почты. У посетителей появится возможность посмотреть, как происходил процесс приема и отправки писем в дореволюционные времена. Кроме того, в работе на почте будут использовать перья, чернильницы, а также винтажный сургуч, с помощью которого запечатываются конверты.