В Самаре состоится открытие первого в России отделения ретро-почты

В историческом здании Самары откроют первое в России отделение ретро-почты. Об этом сообщает портал «Самара 24».

Речь идет о доме купца Иванова, построенном в XIX веке, который расположен на улице Молодогвардейской. Отмечается, что на данный момент здание находится на стадии завершения реставрации. Известно, что на его восстановление было потрачено около 48 миллионов рублей.

В доме оборудуют ретро-почту, где посетители смогут увидеть, как происходил процесс приема и отправки писем в дореволюционные времена. Сотрудники будут использовать в работе перья, чернильницы, а также винтажный сургуч, с помощью которого запечатываются конверты. Открытие почты состоится в сентябре 2021 года.

Ранее в июле стало известно, что по Уфе начнут ходить ретро-трамваи в честь 450-летия города. Известно, что начало поставок пяти транспортных средств, созданных на основе модели 71-415, запланировано на 2022 год. Длина вагона ретро-трамвая составляет 16,5 метра, в нем предусмотрено 38 пассажирских мест.