По Уфе начнут ходить ретро-трамваи в честь 450-летия города

В Республике Башкортостан закупят пять ретро-трамваев ко дню рождения Уфы. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что начало поставок запланировано на 2022 год. «После выставки будем обсуждать закупку этих вагонов к 450-летию Уфы. Заключим контракт на покупку пяти таких трамваев, которые будут курсировать по исторической части Уфы, перевозить жителей и гостей города», — прокомментировал глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с генеральным директором Уралвагонзавода Александром Потаповым и генеральным директором «Уралтрансмаша» Дмитрием Семизеровым.

Ретро-трамваи, которые начнут ходить по столице республики, созданы на основе модели 71-415. Согласно материалу, длина вагона составляет 16,5 метра, в нем предусмотрено 38 пассажирских мест. При этом общая вместимость составляет 174 человека. Отмечается, что многие детали транспортных средств выполнены вручную или с применением технологий начала прошлого века. В конце января винтажный трамвай прошел приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия.

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