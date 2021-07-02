По улицам Рязани проехали раритетные автомобили ГИБДД

На улицах Рязани прошли парад и выставка раритетных автомобилей ГИБДД. Об этом сообщает портал «62 инфо».

Событие было приурочено к празднованию 85-летия со дня образования Государственной автоинспекции. Так, колонна раритетных автомобилей и мотоциклов, в разные времена используемых ГАИ, проехалась по улицам Циолковского, Ленина а затем свернула на Первомайский проспект.

С 1936 года дорожная милиция в России обозначалась аббревиатурой ГАИ (Государственная автомобильная инспекция). В конце 1990-х годов ее переименовали в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения).

Ранее в июле сообщалось, что в Татарстане на международной агропромышленной выставке «Агроволга 2021» показали беспилотный трактор. Известно, что он в автоматическом режиме распознает и объезжает препятствия. Тематическое мероприятие организовано Минсельхозпродом Татарстана на территории выставочного центра «Казань Экспо». Оно посвящено достижениям учреждения в сферах семеноводства.