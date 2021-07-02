В Татарстане показали беспилотный трактор

В Республике Татарстан на международной агропромышленной выставке «Агроволга 2021» впервые показали беспилотный трактор. Об этом сообщает портал Kazan First.

Тематическое мероприятие организовано Минсельхозпродом Татарстана на территории выставочного центра «Казань Экспо». Оно посвящено достижениям учреждения в сферах семеноводства, в том числе защите сельскохозяйственных культур от болезней и сорняков.

Согласно информации издания, презентацию беспилотного трактора провел старший преподаватель кафедры «Эксплуатация и ремонт машин» Казанского аграрного университета Раис Сабиров. По его словам, система автономного управления, которая базируется на аппаратно-программном комплексе четвертого уровня, создана для решения задач по цифровой трансформации процессов по эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Так, управление техникой происходит по заданию оператора. Трактор в автоматическом режиме распознает и объезжает препятствия. Более того, он объезжает края обработанной полосы и корректирует движение для исключения ошибок при обработке почвы.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2021» проходит с 1 по 3 июля.

В июне сообщалось, что в Татарстане пройдет фестиваль уличных театров «Легкие крылья». Мероприятие пройдет в Альметьевске с 9 по 11 июля — под открытым небом выступят как профессиональные, так и молодые театральные коллективы. В нем примут участие 180 артистов из 16 регионов Поволжья.