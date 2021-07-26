В Нижнем Новгороде появились исторические тематические сады

В честь 800-летнего юбилея в историческом центре Нижнего Новгорода появилось несколько новых культурных пространств. Об этом пишет «Нижегородская правда».

Так, в районе улиц Новая, Короленко и Студеная открылось пять исторических садов — каждый из них имеет свою тематику. Например, в одном из дворов находится «Сад кинематографа», где проводятся показы отечественных фильмов под открытым небом.

В «Тайном саду» создали прототип английской теплицы, где проводятся чаепития с домашним вареньем. В уединенное месте можно насладиться колокольным звоном, а также спуститься в «секретное место» — старинный погреб с домашними заготовками.

Декор «Усадебного сада», расположенного рядом с предполагаемым местом жительства писателя Максима Горького, отсылает к его произведению «Песня о Буревестнике».

По соседству открылись «Линейный сад» с фото-зонами и «Дети Кулибина», где посетителям расскажут об изобретениях знаменитых ученых.

Над объектами работали ландшафтные дизайнеры региона совместно с волонтерами проекта «Том Сойер Фест».

Ранее, 23 июля, в арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном в Калужской области, состоялось открытие международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние». На мероприятии, в частности, будут представлены арт-объекты архитектора Сергея Кузнецова, художника Владимира Наседкина и творческого дуэта Василисы Прокопчук и Евгения Брагина.