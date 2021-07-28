Знаменитое здание поволжского завода отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на выездном заседании по реставрации и благоустройству территории бывшего судостроительного завода Колчина — Курбатова пообещал закончить восстановление памятника культуры к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом пишет РБК.

Никитин отметил, что внешний вид поволжского судостроительного завода на улице Красная Слобода «преобразился» благодаря комплексным реставрационным работам собственника здания. Так, восстановлен исторический облик фасадов бывшего предприятия и ограждение участка, а в ближайшее время во внутреннем дворе будет уложена брусчатка и проведено освещение.

«В год 800-летия Нижнего Новгорода этот объект станет новой точкой притяжения для нижегородцев и туристов», — заверил губернатор.

Сообщалось, что вопрос о дальнейшем благоустройстве территории культурного наследия совместно проработает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и представители собственника прилегающего земельного участка.

Ранее в июле в Татарстане при ремонте городского здания обнаружили старинную вывеску —первым на нее обратил внимание казанский экскурсовод. Специалист заметил, что при снятии верхнего слоя краски на фасаде здания проявилась надпись «Галантерейная торговля» с орнаментом у краев, и сообщил о своих наблюдениях в администрацию города Казань.

